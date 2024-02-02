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ДР Конго — Гвинея: конголезцы сравняли счёт в матче

ДР Конго — Гвинея: конголезцы сравняли счёт в матче
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В эти минуты идёт матч 1/4 финала Кубка африканских наций, в котором встречаются сборные ДР Конго и Гвинеи. Игра проходит на стадионе «Олимпик Алассан Уаттара» в Абиджане. На момент выхода новости счёт 1:1.

Кубок африканских наций . 1/4 финала
02 февраля 2024, пятница. 23:00 МСК
ДР Конго
2-й тайм
1 : 1
Гвинея
0:1 Байо – 20'     1:1 Мбемба – 27'    

На 27-й минуте защитник конголезской национальной команды Шансель Мбемба сравнял счёт в матче.

Ранее, на 21-й минуте, счёт в матче открыл нападающий сборной Гвинеи Мохамед Байо, реализовав пенальти.

В матче 1/8 финала этого турнира сборная ДР Конго в послематчевой серии пенальти обыграла египетскую национальную команду со счётом 8:7. В свою очередь, в 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Гвинеи выиграла у Экваториальной Гвинеи со счётом 1:0.

Напомним, последний раз Кубок африканских наций проходил в 2022 году. Действующим победителем турнира является сборная Сенегала, которая в финальном матче обыграла национальную команду Египта в серии послематчевых пенальти — 0:0, пен. 4:2.

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