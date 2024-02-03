Кубок африканских наций, 2 февраля: результаты игрового дня

2 февраля прошли два матча четвертьфиналов Кубка африканских наций. Предлагаем вашему вниманию результаты прошедшего игрового дня.

2 февраля, результаты игрового дня:

Нигерия — Ангола 1:0.

ДР Конго — Гвинея 3:1.

3 февраля на турнире запланировано два четвертьфинальных матча: Мали — Кот-д'Ивуар, Кабо-Верде — ЮАР. Матчи пройдут в 20:00 и в 23:00 по мск соответственно.

Напомним, последний раз Кубок африканских наций проходил в 2022 году. Действующим победителем турнира является сборная Сенегала, которая в финальном матче обыграла национальную команду Египта в серии послематчевых пенальти — 0:0, пен. 4:2.

В 2024 году Кубок Африки проходит с 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот-д'Ивуаре. Матчи турнира проводятся на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро).

Дидье Дрогба завёл трибуны на Кубке Африки: