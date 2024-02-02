Почему Кубок Африки — лучший континентальный турнир

Каждые два года наступает пора, когда талантливые африканские игроки, уехавшие играть в Европу, возвращаются домой — нужно показать маме-Африке и всему миру зрелище. И это зрелище называется Кубок африканских наций.

Можно сколько угодно спорить о том, что не все матчи на Кубке Африки по качеству сравнимы с играми Евро, но по уровню колорита ему нет равных. Даже если ты не интересуешься футболом, твой взгляд зацепится за разукрашенного фаната сборной Ганы. Тебе запомнятся игроки сборной ЮАР, которые под национальную песню идут в танце в свою раздевалку, ну или разодетая в традиционные наряды болельщица сборной Танзании.

Болельщики на Кубке Африки Фото: Cem Ozdel/Getty Images

По среднему количеству звёзд на топовую сборную Африка может уступить разве что Европе, но даже тут будет вопрос: а что мы считаем топом? Пожалуй, выиграв главный трофей и получив титул лучшей команды континента, сборная может считать себя топовой. И здесь Африка впереди планеты всей.

Судите сами: в Азии только девять сборных становились чемпионами континента (там 54 страны, столько же и в Африке), в Южной Америке всего восемь таких сборных (тут мы делаем скидку на количество сборных в регионе), в Европе за всю историю лишь 10 сборных выигрывали чемпионат (из 46 стран). Африка — бесспорный лидер по количеству: 15 сборных в разное время поднимали кубок континента над головой. Тут и речи быть не может о футбольной монополии. У Эфиопии такие же шансы и надежды на победу в турнире, как и у Египта, а Замбия и Судан могут собрать состав, который заткнёт рот любой суперзвёздной команде на турнире.

Радость игроков сборной Кот-д'Ивуара Фото: APP/Getty Images

История с многочисленными кандидатами на победу во многом связана с климатическими особенностями африканского континента. Зачастую проводить турниры летом просто невозможно или из-за нереальной жары, или из-за сезона дождей. Так, к примеру, нынешний турнир, который должен был пройти ещё летом 2023 года в Кот-д’Ивуаре, проходит там же, но уже зимой 2024-го. Люди приезжают играть в футбол на Берег Слоновой Кости из абсолютно разных климатических зон: экваториальной, субэкваториальной, тропической и субтропической.

Игроки многих сборных выступают в Европе, но это скорее плюс для их соперников, привыкших к условиям континента. Алжир и Тунис вылетели уже на групповом этапе, и тут дело не в отсутствии исполнительского мастерства, ибо и те, и другие по африканским меркам — одни из самых стабильных команд. Дело в том, что игроки из северной части континента традиционно испытывают сложности, когда турнир проходит на западе Африки.

Любопытно, что турнир на своей земле в большинстве случаев не помогает команде-хозяйке. С 1982 года только пять сборных принимающих стран смогли выиграть Кубок Африки, а на последних девяти турнирах домашние фанаты не видели трофея у своей сборной. Это говорит о том, что турнир выиграть невероятно сложно.

На любом спортивном событии случаются конфузы, и Кубок африканских наций не исключение. Например, в 2022 году в матче Тунис — Мали главный арбитр встречи Жанни Сиказве дважды преждевременно дал свисток об окончании матча. Сначала он свистнул на 86-й минуте, но после возмущений игроков возобновил встречу. Когда табло показывало 89 минут и 47 секунд, он окончательно завершил игру! И это при том, что в матче было назначено два пенальти, было проведено девять замен, а также показана красная карточка! Позже было найдено объяснение такому странному поведению арбитра. Дело в том, что матч проходил в камерунском городе Лимбе при температуре +35 градусов и влажности 65%. Рефери стало плохо — он получил тепловой удар и перестал ориентироваться во времени.

Ещё одна примечательная история произошла перед матчем Гамбия — Мавритания, также на камерунском Кубке Африки. Организаторы трижды включали неправильную версию гимна Мавритании, чем привели в недоумение футболистов сборной. В итоге правильная версия так и не была воспроизведена, и на стадионе включили гимн Гамбии. Такие истории можно встретить не только на Кубке Африки. Естественно, многие помнят чемпионат мира 2006 года, когда главный арбитр матча Хорватия — Австралия Грэм Полл удалил хорвата Йосипа Шимунича только после того, как показал ему третью жёлтую карточку! А теперь представьте, что было бы, случись такое на Кубке Африки. В общем, веселья достаточно.

Наблюдая за Кубком Африки, невозможно не влюбиться в одну из сборных, как минимум из-за формы. Ни на одном турнире вы не увидите столько яркой и изящной экипировки. Традиционно красивой формой славится сборная Нигерии, вы могли это видеть в том числе и на чемпионатах мира. На этом Кубке Африки очень красивая форма у сборной Мали. На ней изображён символ страны, орёл, а по бокам — следы от когтей в цветах флага Мали. У сборной Кабо-Верде на форме акулы, у Гамбии — скорпионы. В общем, хоть хит-парад устраивай.

Виктор Осимхен Фото: Getty Images

Зима — время перерыва в ряде знаковых чемпионатов, поэтому самое время обратить внимание на яркий и непредсказуемый национальный турнир. Кубок Африки, эксклюзивно доступный в Okko наряду с лучшими соревнованиями во всех ключевых спортивных дисциплинах, — именно такое событие. На Кубке Африки, переходящем 2 февраля в стадию четвертьфинала, можно увидеть то, чего нет ни на одном другом крупном континентальном турнире!