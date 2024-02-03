Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент ФИФА Инфантино предложил определять цены на футболистов при помощи алгоритма

Президент ФИФА Инфантино предложил определять цены на футболистов при помощи алгоритма
Аудио-версия:
Комментарии

Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил определять цены на футболистов, используя алгоритм.

«Сейчас как никогда ранее для нас важно говорить на эти и другие темы. Например, обсудить возможность использования алгоритма для оценки справедливой стоимости трансферной комиссии, чтобы повысить прозрачность системы трансферов и помочь заинтересованным сторонам», – приводит слова Инфантино The Telegraph.

Ранее Инфантино призвал ввести автоматическое поражение команды, болельщики которой проявили расизм.

Напомним, Джанни Инфантино впервые был избран президентом ФИФА в 2016 году, набрав во втором туре голосования 115 голосов из 207 возможных. В 2019 году он был переизбран на второй срок, а в 2023-м — на третий.

Материалы по теме
Глава ФИФА выступил за автоматическое поражение команды, чьи болельщики проявили расизм

ФИФА хочет облегчить участие трансгендеров в женском футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android