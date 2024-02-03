Президент ФИФА Инфантино предложил определять цены на футболистов при помощи алгоритма

Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил определять цены на футболистов, используя алгоритм.

«Сейчас как никогда ранее для нас важно говорить на эти и другие темы. Например, обсудить возможность использования алгоритма для оценки справедливой стоимости трансферной комиссии, чтобы повысить прозрачность системы трансферов и помочь заинтересованным сторонам», – приводит слова Инфантино The Telegraph.

Ранее Инфантино призвал ввести автоматическое поражение команды, болельщики которой проявили расизм.

Напомним, Джанни Инфантино впервые был избран президентом ФИФА в 2016 году, набрав во втором туре голосования 115 голосов из 207 возможных. В 2019 году он был переизбран на второй срок, а в 2023-м — на третий.

Материалы по теме Глава ФИФА выступил за автоматическое поражение команды, чьи болельщики проявили расизм

ФИФА хочет облегчить участие трансгендеров в женском футболе: