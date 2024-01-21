Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Динамо Смр
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава ФИФА выступил за автоматическое поражение команды, чьи болельщики проявили расизм

Глава ФИФА выступил за автоматическое поражение команды, чьи болельщики проявили расизм
Аудио-версия:
Комментарии

Президент ФИФА Джанни Инфантино призвал ввести автоматическое поражение команды, болельщики которой проявили расизм.

«События субботы в Удине отвратительные и совершенно неприемлемые. Нет места для расизма и других форм дискриминации, как в футболе, так как в обществе. Игроки, затронутые тем, что произошло в субботу, у них есть моя полная поддержка. Необходимо, чтобы все заинтересованные стороны действовали, начиная с образования в школах, чтобы будущие поколения понимали, что это не часть футбола и общества.

Мы должны ввести автоматическое поражение для команды, болельщики которой проявили расизм и стали причиной отмены матча», — написал Инфантино в своей социальной сети.

Напомним, во время матча «Удинезе» — «Милан» болельщики оскорбляли голкипера гостей Мика Меньяна на расовой почве.

Материалы по теме
Фанаты вынудили вратаря «Милана» сбежать! А скандальный матч подарил мощную концовку
Фанаты вынудили вратаря «Милана» сбежать! А скандальный матч подарил мощную концовку
Италия - Серия А . 21-й тур
20 января 2024, суббота. 22:45 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
2 : 3
Милан
Милан
0:1 Лофтус-Чик – 31'     1:1 Самарджич – 42'     2:1 Товен – 62'     2:2 Йович – 83'     2:3 Окафор – 90+3'    

Болельщики «Сантоса» громят город из-за вылета своего клуба

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android