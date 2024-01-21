Глава ФИФА выступил за автоматическое поражение команды, чьи болельщики проявили расизм

Президент ФИФА Джанни Инфантино призвал ввести автоматическое поражение команды, болельщики которой проявили расизм.

«События субботы в Удине отвратительные и совершенно неприемлемые. Нет места для расизма и других форм дискриминации, как в футболе, так как в обществе. Игроки, затронутые тем, что произошло в субботу, у них есть моя полная поддержка. Необходимо, чтобы все заинтересованные стороны действовали, начиная с образования в школах, чтобы будущие поколения понимали, что это не часть футбола и общества.

Мы должны ввести автоматическое поражение для команды, болельщики которой проявили расизм и стали причиной отмены матча», — написал Инфантино в своей социальной сети.

Напомним, во время матча «Удинезе» — «Милан» болельщики оскорбляли голкипера гостей Мика Меньяна на расовой почве.

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