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«Ювентус» планирует подписать одного из ключевых игроков «Лацио» Андерсона бесплатно

«Ювентус» планирует подписать одного из ключевых игроков «Лацио» Андерсона бесплатно
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Туринский «Ювентус» работает над переходом хавбека «Лацио» Фелипе Андерсона свободным агентом, сообщает инсайдер Ромео Агрести в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, в ближайшие дни у «Ювентуса» запланированы новые контакты с сестрой Андерсона, работающей его агентом. Туринский клуб хочет подписать бразильца бесплатно летом.

Отметим, у нападающего есть на руках предложение от «Лацио» о новом контракте с зарплатой 3,5 млн евро в год, включая бонусы.

Напомним, срок контракта 30-летнего бразильского вингера с римлянами истекает 30 июня. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 10 млн.

В нынешнем сезоне во всех турнирах за клуб Андерсон провёл 30 матчей, в которых забил два гола и отдал семь результативных передач.

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