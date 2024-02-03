«Ювентус» планирует подписать одного из ключевых игроков «Лацио» Андерсона бесплатно

Туринский «Ювентус» работает над переходом хавбека «Лацио» Фелипе Андерсона свободным агентом, сообщает инсайдер Ромео Агрести в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, в ближайшие дни у «Ювентуса» запланированы новые контакты с сестрой Андерсона, работающей его агентом. Туринский клуб хочет подписать бразильца бесплатно летом.

Отметим, у нападающего есть на руках предложение от «Лацио» о новом контракте с зарплатой 3,5 млн евро в год, включая бонусы.

Напомним, срок контракта 30-летнего бразильского вингера с римлянами истекает 30 июня. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 10 млн.

В нынешнем сезоне во всех турнирах за клуб Андерсон провёл 30 матчей, в которых забил два гола и отдал семь результативных передач.

Джало вылетел в Турин для подписания контракта с «Ювентусом»: