«Кто такой Деку?» Василий Уткин раскритиковал президента «Барселоны» Лапорту

Известный спортивный комментатор и YouTube-блогер Василий Уткин прокомментировал слова президента «Барселоны» Жоана Лапорты о том, что выбор будущего тренера клуба находится в руках спортивного директора каталонцев Деку.

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«Стареет дядя Жоан. Кто такой Деку, чтоб доверять лично ему выбор тренера для „Барселоны“… Кстати, Лапорта — фигура избранная, а Деку — фигура им уже назначенная. Списывать на подчинённых… Ну, такое себе», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее Лапорта заявил, что не проводил собеседование ни с одним кандидатом на пост главного тренера сине-гранатовых, который освободится в конце сезона в связи с уходом Хави. По словам президента, этой работой должен заниматься спортивный директор Деку.