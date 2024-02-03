Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранада — Лас-Пальмас. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Кто такой Деку?» Василий Уткин раскритиковал президента «Барселоны» Лапорту

«Кто такой Деку?» Василий Уткин раскритиковал президента «Барселоны» Лапорту
Аудио-версия:
Комментарии

Известный спортивный комментатор и YouTube-блогер Василий Уткин прокомментировал слова президента «Барселоны» Жоана Лапорты о том, что выбор будущего тренера клуба находится в руках спортивного директора каталонцев Деку.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

«Стареет дядя Жоан. Кто такой Деку, чтоб доверять лично ему выбор тренера для „Барселоны“… Кстати, Лапорта — фигура избранная, а Деку — фигура им уже назначенная. Списывать на подчинённых… Ну, такое себе», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее Лапорта заявил, что не проводил собеседование ни с одним кандидатом на пост главного тренера сине-гранатовых, который освободится в конце сезона в связи с уходом Хави. По словам президента, этой работой должен заниматься спортивный директор Деку.

Материалы по теме
Лапорта — о замене Хави: это работа Деку, я не разговаривал ни с одним тренером
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android