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Иран — Япония: Азмун, Кубо, Томиясу — в стартовом составе на матч 1/4 финала Кубка Азии

Иран — Япония: Азмун, Кубо, Томиясу — в стартовом составе на матч 1/4 финала Кубка Азии
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Сегодня, 3 февраля, состоится третий матч 1/4 финала Кубка Азии, в котором встретятся сборные Ирана и Японии. Игра пройдёт на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Катаре. Встреча начнётся в 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Азии . 1/4 финала
03 февраля 2024, суббота. 14:30 МСК
Иран
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы команд.

Иран: Беиранванд, Резаян, Канаани, Мохаммади, Халилзаде, Годдос, Джаханбакш, Эззатоллахи, Мохеби, Азмун, Эбрахими.

Япония: Судзуки, Томиясу, Ито, Маикума, Итакура, Доан, Эндо, Морита, Маэда, Кубо, Уэда.

В 1/8 финала Кубка Азии сборная Ирана в послематчевой серии пенальти обыграла сирийскую национальную команду со счётом 5:3 (основное время — 1:1). В свою очередь, сборная Японии выиграла у Бахрейна со счётом 3:1.

Победитель этой пары в полуфинале Кубка Азии встретится с победителем пары Катар — Узбекистан.

Вчера, 2 февраля, в первом матче 1/4 финала этого турнира сборная Иордании одержала победу в матче с Таджикистаном со счётом 1:0. Сборная Южной Кореи обыграла Австралию со счётом 2:1. Таким образом, Иордания и Южная Корея сыграют в полуфинале Кубка Азии.

Календарь Кубка Азии
Турнирная сетка Кубка Азии
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