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Сын Ковальчука забил первый мяч за академию «Динамо» в ворота «Спартака»

Нападающий академии московского «Динамо» Филипп Ковальчук отметился первым голом за команду бело-голубых 2009 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба академии «Динамо».

Видео доступно в телеграм-канале Академия «Динамо» им. Л. И. Яшина

Сегодня, 3 февраля, команда «Динамо» 2009 года рождения встречалась с московским «Спартаком». Динамовцы одержали победу со счётом 3:2. Нападающий Филипп Ковальчук отметился третьим забитым мячом команды в матче. Это его первый гол в составе бело-голубых. Кроме Ковальчука, за «Динамо» отличились Ростислав Кириченко и Артём Шпиньков.

Напомним, Филипп является сыном игрока хоккейного «Спартака» Ильи Ковальчука. Ранее Ковальчук-младший вызывался в юношескую сборную России и занимался в академии бразильского «Сан-Паулу».