Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сын Ковальчука забил первый мяч за академию «Динамо» в ворота «Спартака»

Сын Ковальчука забил первый мяч за академию «Динамо» в ворота «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий академии московского «Динамо» Филипп Ковальчук отметился первым голом за команду бело-голубых 2009 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба академии «Динамо».

Видео доступно в телеграм-канале Академия «Динамо» им. Л. И. Яшина

Сегодня, 3 февраля, команда «Динамо» 2009 года рождения встречалась с московским «Спартаком». Динамовцы одержали победу со счётом 3:2. Нападающий Филипп Ковальчук отметился третьим забитым мячом команды в матче. Это его первый гол в составе бело-голубых. Кроме Ковальчука, за «Динамо» отличились Ростислав Кириченко и Артём Шпиньков.

Напомним, Филипп является сыном игрока хоккейного «Спартака» Ильи Ковальчука. Ранее Ковальчук-младший вызывался в юношескую сборную России и занимался в академии бразильского «Сан-Паулу».

Материалы по теме
Илья Ковальчук рассказал, что необходимо «Спартаку» для успешного выступления в плей-офф
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android