Илья Ковальчук рассказал, что необходимо «Спартаку» для успешного выступления в плей-офф

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук рассказал, что необходимо московской команде для успешного выступления в плей-офф.

«Самое главное — почувствовать уверенность, вкус победы. Потому что перед плей-офф очень важно быть на подъёме. И необходимо на подъёме войти в первый раунд, чтобы была уверенность, сыгранность друг с другом и полное понимание требований тренерского штаба. Так что впереди много работы. У нас ещё есть десять игр в регулярном чемпионате. Будем надеяться, что ещё прибавим за это время. Тем более, у нас на оставшуюся часть регулярки хороший календарь, очень сильные соперники. И большинство игр дома — это здорово», — приводит слова Ковальчука «Известия».

В текущем сезоне КХЛ 40-летний Ковальчук провёл 13 матчей за «Спартак», в которых забросил четыре шайбы и отметился одной результативной передачей. Форвард подписал контракт с московским клубом 6 декабря 2023 года.