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Радченко: новый контракт с Кассьеррой пойдёт на пользу только «Зениту»

Радченко: новый контракт с Кассьеррой пойдёт на пользу только «Зениту»
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Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко прокомментировал факт продления санкт-петербургским клубом контракта с нападающим Матео Кассьеррой до конца сезона-2026/2027.

«Кассьерра проводит очень хороший сезон, забил достаточно голов. Ещё в «Сочи» было видно, что это нападающий с хорошим потенциалом. У него были предложения от других клубов из топовых чемпионатов, потому что центральный нападающий – недостающий товар. Этот новый контракт с игроком пойдёт на пользу только «Зениту». Любое предложение «Зенит» будет рассматривать. Если клубу будет выгодно, конечно, Кассьерру отпустят», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Кассьерра перешёл в «Зенит» из «Сочи» летом 2022 года.

В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 9 млн.

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