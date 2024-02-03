Директор по связям ЦСКА Брейдо высказался о состоянии здоровья Саши Зделара

Директор по связям московского ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о состоянии здоровья полузащитника команды Саши Зделара.

«Собственно, сегодня Саша Зделар уже в общей группе работает», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее сообщалось, что у Зделара есть небольшой дискомфорт в области одной из мышц бедра. При этом сербский футболист тренировался индивидуально.

Летом 2022 года ЦСКА выкупил Зделара у «Партизана», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 500 тыс. За всё время 28-летний полузащитник сыграл за ЦСКА 59 матчей во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился. При этом его рыночная стоимость составляет € 4 млн. На данный момент после 18 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги ЦСКА располагается на восьмом месте с 28 очками.