«Ахмат» в товарищеском матче обыграл узбекистанский «Нефтчи»

Сегодня, 3 февраля, в контрольном матче встречались грозненский «Ахмат» и узбекистанский «Нефтчи». Команды играли на стадионе «Мардан Спортс» в Анталье (Турция). Игра началась в 16:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу грозненцев.

Единственный мяч был забит на первой минуте матча нападающим команды Бернардом Беришей. Ранее грозненская команда в рамках зимних сборов обыграла казахстанский «Елимай Семей» со счётом 1:0 и сыграла вничью с «Сочи» (0:0).

На данный момент «Ахмат» после 18 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги располагается в зоне стыковых матчей, на 13-м месте, с 17 очками. «Нефтчи» закончил прошлый сезон чемпионата Узбекистана на пятом месте с 45 очками.