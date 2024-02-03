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«Ахмат» в товарищеском матче обыграл узбекистанский «Нефтчи»

«Ахмат» в товарищеском матче обыграл узбекистанский «Нефтчи»
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Сегодня, 3 февраля, в контрольном матче встречались грозненский «Ахмат» и узбекистанский «Нефтчи». Команды играли на стадионе «Мардан Спортс» в Анталье (Турция). Игра началась в 16:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу грозненцев.

Единственный мяч был забит на первой минуте матча нападающим команды Бернардом Беришей. Ранее грозненская команда в рамках зимних сборов обыграла казахстанский «Елимай Семей» со счётом 1:0 и сыграла вничью с «Сочи» (0:0).

На данный момент «Ахмат» после 18 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги располагается в зоне стыковых матчей, на 13-м месте, с 17 очками. «Нефтчи» закончил прошлый сезон чемпионата Узбекистана на пятом месте с 45 очками.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
03 февраля 2024, суббота. 16:00 МСК
Ахмат
Грозный, Россия
Окончен
1 : 0
Нефтчи Ф
Фергана, Узбекистан
1:0 Бериша – 1'    
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