Клопп: если хотим быть выше «Манчестер Сити», то лучше побеждать во всех матчах

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о конкуренции с «Манчестер Сити» в АПЛ.

«За эти годы мы поняли, что если хотим быть выше «Манчестер Сити», то лучше выигрывать все футбольные матчи, потому что они это делают. Это время, когда «Сити» доминирует, так оно и есть.

Они показывают невероятные вещи и, вероятно, считают, что проводят не лучший сезон, но они находятся там, где они есть. Мы проводим очень хороший сезон и на данный момент опережаем «Сити» на пять очков. И, когда мы сталкиваемся с ними, мы хотим их победить. В других играх мы не имеем с ними ничего общего», — приводит слова Клоппа пресс-служба клуба.

На данный момент после 22 сыгранных матчей английской Премьер-лиги «Ливерпуль» является лидером чемпионата с 51 очком. «Манчестер Сити» после 21 проведённой игры находится на второй строчке с 46 очками.