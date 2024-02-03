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Игрок «Флуминенсе» Андре собирается отклонить предложения клубов РПЛ ради Европы

Игрок «Флуминенсе» Андре собирается отклонить предложения клубов РПЛ ради Европы
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Футболист бразильского «Флуминенсе» Андре собирается отклонить предложения российских клубов ради команд из топ-лиг Европы, сообщает HITC.

По информации источника, трансферные окна в Европе закрылись, однако к игроку остаётся интерес со стороны российских команд, где переходы ещё можно совершать. Андре не заинтересован в переходе в РПЛ и подождёт летнего трансферного окна, чтобы перейти в европейский топ-клуб. При этом бразильцем интересуются «Фулхэм» и «Ливерпуль».

Опорный полузащитник является воспитанником «Флуминенсе» и в прошлом сезоне сыграл за команду 60 матчей во всех турнирах, где отметился одним забитым мячом. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего игрока составляет € 25 млн.

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