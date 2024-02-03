«Байер» обыграл «Дармштадт» в 20-м туре Бундеслиги и сохранил лидерство в таблице

Сегодня, 3 февраля, состоялся матч 20-го тура чемпионата Германии «Дармштадт» – «Байер». Он прошёл в Дармштадте на стадионе «Штадион ам Бёлленфалльтор». Матч обслуживала бригада судей во главе с Тобиасом Райхелем. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 по московскому времени. Игра завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В составе клуба из Леверкузена дублем отметился Нейтан Телла. Полузащитник гостей забил по голу в каждом из таймов. В первом случае Нейтану ассистировал Алехандро Гримальдо, а во втором — Флориан Вирц.

Таким образом, «Байер» набрал 52 очка за 20 матчей. Команда из Леверкузена осталась на первом месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Дармштадт» с 11 очками остался на 18-м месте.