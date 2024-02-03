Мали — Кот-д'Ивуар: Коссуну был удалён с поля и оставил ивуарийцев в меньшинстве

Сегодня, 3 февраля, проходит матч 1/4 финала Кубка африканских наций, в котором встречаются сборные Мали и Кот-д'Ивуара. Игра идёт на стадионе «Стад де ла Пе» в Бауке (Кот-д'Ивуар). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:00 по московскому времени.

На 17-й минуте игрок Мали Адама Траоре не реализовал 11-метровый удар. На 44-й минуте защитника ивуарийцев Одилон Коссуну получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро и Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.