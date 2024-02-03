«Алавес» — «Барселона»: команды обменялись голами в течение двух минут

В эти минуты проходит матч 23-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона». Игра проводится в Витории на стадионе «Мендисорроса». Матч начался в 20:30 по московскому времени. Встречу обслуживает бригада судей во главе с Хуаном Мартинесом Мануэро. На момент написания новости гости ведут со счётом 2:1.

На 22-й минуте в составе каталонцев голом отметился нападающий Роберт Левандовски. Поляк получил разрезающую передачу от полузащитника сборной Германии Илкая Гюндогана и реализовал выход один на один.

На 49-й минуте Гюндоган с передачи Педри удвоил преимущество гостей. Но уже через две минуты хозяева усилиями Саму Омородиона отыграли один мяч.

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«Барселона» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 47 очков в 22 встречах. «Алавес» имеет в собственном активе 26 очков. Он занимает 12-ю позицию.