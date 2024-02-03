«Барселона» обыграла «Алавес» в 23-м туре Примеры, несмотря на удаление Роке

Сегодня, 3 февраля, прошёл матч 23-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона». Игра состоялась в Витории на стадионе «Мендисорроса». Матч начался в 20:30 по московскому времени. Встречу обслуживала бригада судей во главе с Хуаном Мартинесом Мануэро. Она завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На 22-й минуте в составе каталонцев голом отметился нападающий Роберт Левандовски. На 49-й минуте Илкай Гюндоган удвоил преимущество гостей. Уже через две минуты хозяева усилиями Саму Омородиона отыграли один мяч. На 63-й минуте Витор Роке, который заменил Гюндогана, восстановил преимущество каталонцев в два мяча.

Отметим, что Роке в период с 67-й по 72-ю минуты получил две жёлтые карточки, за что был удалён с поля.

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«Барселона» занимает третью строчку в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 50 очков в 23 встречах. «Алавес» имеет в собственном активе 26 очков. Он занимает 12-ю позицию.