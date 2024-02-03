Почеттино зимой хотел подписать 3 футболистов, но не смог уговорить их перейти в «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино в зимнее трансферное окно хотел подписать трёх футболистов, но не смог уговорить их перейти в английский клуб, сообщает Daily Mail.

Почеттино возглавил «Челси» летом 2023 года, и под его руководством команда сыграла 30 матчей во всех турнирах, где одержала победу в 15 играх, пять раз сыграла вничью и 10 встреч проиграла.

На данный момент после 22 сыгранных матчей английской Премьер-лиги «Челси» располагается на 10-м месте с 31 очком. При этом «аристократы» прошли в финал Кубка английской лиги, где 25 февраля встретятся с «Ливерпулем». «Челси» также продолжает участвовать в Кубке Англии, где на стадии четвёртого раунда 7 февраля должен сыграть с «Астон Виллой».