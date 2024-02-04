Агент Пасторелло: Фомин — это игрок европейского уровня

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Популярный итальянский футбольный агент Федерико Пасторелло высказался в адрес полузащитника московского «Динамо» Даниила Фомина. Он заявил, что россиянин является футболистом европейского уровня.

«Даниил Фомин — талантливый, перспективный игрок. Это футболист европейского уровня», — приводит слова Пасторелло «РБ Спорт».

Пасторелло считается весьма влиятельным агентом в итальянском футболе. Его клиентами являются полузащитник «Фиорентины» Артур Мело, защитник Стефан де Врей из «Интера», голкипер «Наполи» Алекс Мерет и другие.

Напомним, Даниил Фомин является футболистом московского «Динамо» с августа 2020 года. Его действующее трудовое соглашение с бело-голубыми истекает в 2025 году. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника сборной России в € 7,5 млн. В нынешнем сезоне Даниил провёл 14 матчей в РПЛ, отметившись одной результативной передачей.