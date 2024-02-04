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Вратарь сборной ЮАР Уильямс первым на Кубке Африки отразил 4 удара в серии пенальти

Вратарь сборной ЮАР Уильямс первым на Кубке Африки отразил 4 удара в серии пенальти
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Вратарь сборной ЮАР по футболу Ронвен Уильямс стал первым в истории проведения Кубка Африки голкипером, кому удалось отразить четыре из пяти ударов в серии пенальти. Вратарь установил мировой рекорд в матче 1/4 финала Кубка африканских наций — 2023, где сборная ЮАР играла против Кабо-Верде.

Кубок африканских наций . 1/4 финала
03 февраля 2024, суббота. 23:00 МСК
Кабо-Верде
Окончен
0 : 0
1 : 2
ЮАР

Игра прошла накануне, 3 февраля, на стадионе «Стад Шарль Конан Банни» в Ямусукро (Кот-д’Ивуар). Основное и дополнительное время матча закончилось со счётом 0:0. Встреча завершилась победой ЮАР в серии пенальти — 2:1.

В составе ЮАР пенальти реализовали Тебохо Мокоена и Мотоби Мвала. Не забили 11-метровый Захеле Лепаса и Обрей Модиба. У сборной Кабо-Верде пенальти успешно исполнил только Брайан Силва Тейшейра. Промахнулись футболисты Кабо-Верде Бебе, Вилли Семедо, Ларос Дуарте и Патрик Андраде.

В 1/2 финала турнира ЮАР сыграет с Нигерией. В другом полуфинале встретятся Кот-д’Ивуар и ДР Конго.

Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д’Ивуаре на шести стадионах в пяти городах страны: Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро и Ямусукро). Турнир продлится до 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед (семь) в турнире на счету сборной Египта.

Ронвену Уильямсу 32 года. Он выступает за SuperSport United Football Club премьер-лиги ЮАР, базирующийся в Аттериджвилле в Претории (провинция Гаутенг). С 29 очками в активе клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпионата страны.

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