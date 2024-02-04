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Кафанов — о Кубке Азии: все считали провалом ничьи России с Узбекистаном и Таджикистаном

Кафанов — о Кубке Азии: все считали провалом ничьи России с Узбекистаном и Таджикистаном
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Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов поделился мнением относительно уровня Кубка Азии, проходящего в эти дни в Катаре.

«Когда сборная России в 2022 году с Таджикистаном и Узбекистаном сыграла вничью, все считали, что это провал. Сейчас на Кубке Азии обе сборные показали, что умеют играть в футбол, четвертьфинал – это высокий уровень. Азиатские сборные научились играть. Это только подтверждает то, что уровень в Азии растёт», – приводит слова Кафанова Metaratings.

Напомним, сборная Узбекистана дошла до 1/4 финала Кубка Азии, где уступила Катару в послематчевой серии пенальти со счётом 3:2. В основное время команды сыграли со счётом 1:1.

Сборная Таджикистана в 1/4 финала турнира проиграла Иордании со счётом 0:1.

В полуфинале Кубка Азии сборная Катара сыграет с иранской национальной командой. В свою очередь, сборная Иордании проведёт матч с Южной Кореей.

Турнирная сетка Кубка Азии
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