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Виталий Кафанов назвал голкипера, игра которого понравилась ему в Кубке Азии

Виталий Кафанов назвал голкипера, игра которого понравилась ему в Кубке Азии
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Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов прокомментировал выступление сборных Узбекистана и Таджикистана в Кубке Азии. Обе команды покинули турнир на стадии 1/4 финала. Узбекистан уступил сборной Катара (1:1, 2:3 по пенальти), а Таджикистан проиграл команде Иордании (0:1).

«Очень интересно, как сейчас играли сборные Таджикистана и Узбекистана на Кубке Азии. Из вратарей мне понравился голкипер Таджикистана Ятимов, весь этот год он играет на хорошем уровне. У него было огромное желание вернуться в Россию, в команду РПЛ, так как он родился в Нижнем Новгороде. Имеет таджикское гражданство по отцовской линии, но клуб его не отпустил.

Если честно, прогресс Таджикистана и Узбекистана меня приятно удивляет, для обеих сборных это большой успех. В Средней Азии всегда умели играть в футбол, ещё со времён СССР. Представители этих национальных республик «Памир», «Пахтакор» на протяжении долгого времени играли в высшей лиге Советского союза», – приводит слова Кафанова Metaratings.

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