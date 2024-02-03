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Катар — Узбекистан — 1:1 по пенальти 3:2, видео, голы Юсупова, Хамробекова, обзор матча, 3 февраля 2024 года, Кубок Азии

Узбекистан останется без трофея! Какая же кошмарная серия пенальти
Анатолий Романов
Катар — Узбекистан — 1:1 по пенальти 3:2
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Проиграли Катару на Кубке Азии. А всё началось с ужасного «привоза» вратаря Юсупова.

Сборная Катара стала последним полуфиналистом Кубка Азии после Иордании, Южной Кореи и Ирана, с которым поспорит на путёвку в финал 7 февраля. Узбекистан вылетел в очень драматичном матче.

Кубок Азии . 1/4 финала
03 февраля 2024, суббота. 18:30 МСК
Катар
Окончен
1 : 1
3 : 2
Узбекистан
1:0 Юсупов – 27'     1:1 Хамробеков – 59'    

Против хозяев и действующего победителя Кубка Азии сборная Узбекистана сыграла по схеме 3-4-2-1, с которой хорошо знаком, например, Файзуллаев по ЦСКА. Армеец занял привычную позицию левого инсайда, а правого исполнял другой известный нам по выступлениям в РПЛ хавбек – экс-спартаковец Урунов. Они составляли атакующее трио вместе с бывшим партнёром Роналду по «Аль-Насру», капитаном-форвардом Машариповым. Но при счёте 0:0 игрокам группы атаки сборной Узбекистана не хватало взаимодействий, они действовали так, словно каждый был сам по себе.

В целом команда словенского тренера Сречко Катанеца играла с Катаром на равных. Достаточно высоко встречала соперника, особенно своим атакующим трио – Файзуллаев, Урунов и Машарипов оказывали давление на защитников хозяев. Складывалось впечатление, что катарцы опасаются сборной Узбекистана. Впереди у участника ЧМ-2022 что-то клеилось только за счёт индивидуальных действий самого результативного игрока этого Кубка Азии Афифа. Он и между линий работал, и рывками за спины защитников пугал. Именно Афиф нанёс первый удар на 11-й минуте.

Какие проблемы были у сборной Узбекистана перед матчем:
«Нам просто могут не дать играть». Проблемы Узбекистана перед важнейшим матчем Кубка Азии
«Нам просто могут не дать играть». Проблемы Узбекистана перед важнейшим матчем Кубка Азии

Сборная Узбекистана спокойно чувствовала себя на поле до тех пор, пока на 27-й минуте её голкипер Юсупов не показал наглядно смысл выражения «руки-крюки». Представитель «Навбахора» пропустил курьёзнейший гол! После аута сборной Катара Аль-Хайдос ворвался в штрафную и сделал то ли прострел, то ли удар почти с нулевого угла. Однако Юсупов неудачно занял позицию и сыграл настолько плохо, что мяч от его рук залетел в сетку. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Дикий ляп для матча плей-офф!

Права на видео принадлежат Телерадиокомпании «СТАРТ».

Только после пропущенного гола сборная Узбекистана впервые пробила по воротам катарцев – Шукуров с паса Урунова. А перед перерывом гости загубили «стопроцентный» момент. Урунов поменялся позициями с Файзуллаевым, и это пошло на пользу его игре. В одном из эпизодов Остон влетел в штрафную, казалось, затянул с ударом, но, как выяснилось, принял классное решение. Погладив мяч подошвой, он покатил его на Тургунбоева. Перед латералем были почти пустые ворота, тем не менее Тургунбоев умудрился попасть в упавшего защитника. Снова невероятная ошибка игрока сборной Узбекистана!

Надо отдать должное Юсупову: он не раскис и потом красивым сейвом оставил гостей в игре. А второй тайм начался со спорного судейского решения. После длинной передачи на Файзуллаева начудил уже голкипер катарцев Баршам. Поспешил выбежать из штрафной и сфолил на армейце. Судья дал только жёлтую карточку, VAR поддержал главного. Сборная Узбекистана требовала красную, а Катанец иронично показывал судьям большой палец. Быть может, Баршам заслуживал удаления, хотя чистого выхода на ворота не было, и голкипер непрямой ногой влетел в соперника.

Игра вообще заметно поменялась по сравнению с первым таймом. После перерыва сборная Узбекистана намного лучше распоряжалась мячом, наступала большими силами и хорошо комбинировала. Катарцы стали проигрывать эпизоды даже в собственной штрафной. Команда Катанеца наиграла на гол и получила заслуженное на исходе часа матча. Успех гостям принесла атака по центру. Центрхав Хамробеков прорвался к воротам, подобрав посланный им самим вперёд мяч, и пробил-таки неудалённого Баршама.

Права на видео принадлежат Телерадиокомпании «СТАРТ».

При счёте 1:1 игра стала более осторожной, позиционной. Катанец первым поменял Урунова, видимо, тренера уже что-то не устраивало в действиях экс-спартаковца без мяча. У подуставших катарцев совсем ничего не получалось в нападении. За 45 минут второго тайма хозяева не нанесли ни одного удара – не то что в створ, а даже в сторону ворот Юсупова. Однако под конец компенсированного времени сборной Узбекистана здорово повезло. Афиф создал момент из ничего, протащил мяч в штрафную при помощи обводки и бил без помех – в перекладину! Катарцы гол точно не заслужили. В результате игра ушла в дополнительное время.

В первом овертайме ближе к голу была сборная Катара. Узбекистанская команда тоже «подсела». Замены усилили игру хозяев, и свежий Хатем мог забить, когда мяч после его удара и рикошета попал в крестовину. Второй овертайм – игра с мыслями о серии пенальти. В одном эпизоде судьи устроили какую-то странную проверку на предмет назначения 11-метрового в ворота сборной Узбекистана, когда фола, казалось, не было, а если он и случился, то однозначно за пределами штрафной. Но до «убийства» ради победы Катара дело не дошло.

А серия пенальти – настоящая трагедия для сборной Узбекистана! Первым не забил защитник «Рубина» Ашурматов, потом команда Катанеца выигрывала после двух промахов катарцев, но всё решили кошмарные удары с «точки» в исполнении Абдирахматова и Машарипова. Эти двое пробили так, что Баршаму не составило труда совершить сейвы. Капитан после своей неудачной попытки и финального свистка ещё долго не мог прийти в себя.

Результаты и календарь плей-офф Кубка Азии.
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