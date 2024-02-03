Узбекистан останется без трофея! Какая же кошмарная серия пенальти

Сборная Катара стала последним полуфиналистом Кубка Азии после Иордании, Южной Кореи и Ирана, с которым поспорит на путёвку в финал 7 февраля. Узбекистан вылетел в очень драматичном матче.

Против хозяев и действующего победителя Кубка Азии сборная Узбекистана сыграла по схеме 3-4-2-1, с которой хорошо знаком, например, Файзуллаев по ЦСКА. Армеец занял привычную позицию левого инсайда, а правого исполнял другой известный нам по выступлениям в РПЛ хавбек – экс-спартаковец Урунов. Они составляли атакующее трио вместе с бывшим партнёром Роналду по «Аль-Насру», капитаном-форвардом Машариповым. Но при счёте 0:0 игрокам группы атаки сборной Узбекистана не хватало взаимодействий, они действовали так, словно каждый был сам по себе.

В целом команда словенского тренера Сречко Катанеца играла с Катаром на равных. Достаточно высоко встречала соперника, особенно своим атакующим трио – Файзуллаев, Урунов и Машарипов оказывали давление на защитников хозяев. Складывалось впечатление, что катарцы опасаются сборной Узбекистана. Впереди у участника ЧМ-2022 что-то клеилось только за счёт индивидуальных действий самого результативного игрока этого Кубка Азии Афифа. Он и между линий работал, и рывками за спины защитников пугал. Именно Афиф нанёс первый удар на 11-й минуте.

Сборная Узбекистана спокойно чувствовала себя на поле до тех пор, пока на 27-й минуте её голкипер Юсупов не показал наглядно смысл выражения «руки-крюки». Представитель «Навбахора» пропустил курьёзнейший гол! После аута сборной Катара Аль-Хайдос ворвался в штрафную и сделал то ли прострел, то ли удар почти с нулевого угла. Однако Юсупов неудачно занял позицию и сыграл настолько плохо, что мяч от его рук залетел в сетку. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Дикий ляп для матча плей-офф!

Права на видео принадлежат Телерадиокомпании «СТАРТ».

Только после пропущенного гола сборная Узбекистана впервые пробила по воротам катарцев – Шукуров с паса Урунова. А перед перерывом гости загубили «стопроцентный» момент. Урунов поменялся позициями с Файзуллаевым, и это пошло на пользу его игре. В одном из эпизодов Остон влетел в штрафную, казалось, затянул с ударом, но, как выяснилось, принял классное решение. Погладив мяч подошвой, он покатил его на Тургунбоева. Перед латералем были почти пустые ворота, тем не менее Тургунбоев умудрился попасть в упавшего защитника. Снова невероятная ошибка игрока сборной Узбекистана!

Надо отдать должное Юсупову: он не раскис и потом красивым сейвом оставил гостей в игре. А второй тайм начался со спорного судейского решения. После длинной передачи на Файзуллаева начудил уже голкипер катарцев Баршам. Поспешил выбежать из штрафной и сфолил на армейце. Судья дал только жёлтую карточку, VAR поддержал главного. Сборная Узбекистана требовала красную, а Катанец иронично показывал судьям большой палец. Быть может, Баршам заслуживал удаления, хотя чистого выхода на ворота не было, и голкипер непрямой ногой влетел в соперника.

Игра вообще заметно поменялась по сравнению с первым таймом. После перерыва сборная Узбекистана намного лучше распоряжалась мячом, наступала большими силами и хорошо комбинировала. Катарцы стали проигрывать эпизоды даже в собственной штрафной. Команда Катанеца наиграла на гол и получила заслуженное на исходе часа матча. Успех гостям принесла атака по центру. Центрхав Хамробеков прорвался к воротам, подобрав посланный им самим вперёд мяч, и пробил-таки неудалённого Баршама.

Права на видео принадлежат Телерадиокомпании «СТАРТ».

При счёте 1:1 игра стала более осторожной, позиционной. Катанец первым поменял Урунова, видимо, тренера уже что-то не устраивало в действиях экс-спартаковца без мяча. У подуставших катарцев совсем ничего не получалось в нападении. За 45 минут второго тайма хозяева не нанесли ни одного удара – не то что в створ, а даже в сторону ворот Юсупова. Однако под конец компенсированного времени сборной Узбекистана здорово повезло. Афиф создал момент из ничего, протащил мяч в штрафную при помощи обводки и бил без помех – в перекладину! Катарцы гол точно не заслужили. В результате игра ушла в дополнительное время.

В первом овертайме ближе к голу была сборная Катара. Узбекистанская команда тоже «подсела». Замены усилили игру хозяев, и свежий Хатем мог забить, когда мяч после его удара и рикошета попал в крестовину. Второй овертайм – игра с мыслями о серии пенальти. В одном эпизоде судьи устроили какую-то странную проверку на предмет назначения 11-метрового в ворота сборной Узбекистана, когда фола, казалось, не было, а если он и случился, то однозначно за пределами штрафной. Но до «убийства» ради победы Катара дело не дошло.

А серия пенальти – настоящая трагедия для сборной Узбекистана! Первым не забил защитник «Рубина» Ашурматов, потом команда Катанеца выигрывала после двух промахов катарцев, но всё решили кошмарные удары с «точки» в исполнении Абдирахматова и Машарипова. Эти двое пробили так, что Баршаму не составило труда совершить сейвы. Капитан после своей неудачной попытки и финального свистка ещё долго не мог прийти в себя.