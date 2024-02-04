В ЦСКА отреагировали на информацию о предложении «Бешикташа» по Зделару

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о возможном предложении «Бешикташа» о переходе полузащитника красно-синих Саши Зделара.

«ЦСКА вышеуказанное предложение не получал. Тем более не имеют смысла разговоры об аренде», — написал Брейдо в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» сделал официальное предложение по аренде Зделара. По информации источника, турецкий клуб начал искать замену травмированному полузащитнику Амиру Хаджиахметовичу.

28-летний Саша Зделар перешёл в ЦСКА летом 2022 года из сербского «Партизана». В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги он провёл 17 матчей. Также на счету полузащитника три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.