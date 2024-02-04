Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В ЦСКА отреагировали на информацию о предложении «Бешикташа» по Зделару

В ЦСКА отреагировали на информацию о предложении «Бешикташа» по Зделару
Комментарии

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о возможном предложении «Бешикташа» о переходе полузащитника красно-синих Саши Зделара.

«ЦСКА вышеуказанное предложение не получал. Тем более не имеют смысла разговоры об аренде», — написал Брейдо в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» сделал официальное предложение по аренде Зделара. По информации источника, турецкий клуб начал искать замену травмированному полузащитнику Амиру Хаджиахметовичу.

28-летний Саша Зделар перешёл в ЦСКА летом 2022 года из сербского «Партизана». В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги он провёл 17 матчей. Также на счету полузащитника три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

Материалы по теме
Директор по связям ЦСКА Брейдо высказался о состоянии здоровья Саши Зделара
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android