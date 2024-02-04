Стал известен состав «Динамо» на контрольный матч с корейским «Канвоном»

В контрольном матче встретятся московское «Динамо» и южнокорейский «Канвон». Команды будут играть на стадионе «Регнум Кария Гольф энд Спа» в Белеке (Турция). Начало матча — в 16:00 по московскому времени.

Стартовый состав «Динамо»: Кудравец, Даса, Фернандес, Зайдензаль, Скопинцев, Лаксальт, Фомин, Бителло, Макаров, Чупаёв, Тюкавин.

Запасные: Шунин, Лещук, Окишор, Смелов, Исаев, Назаренко.

Вчера, 3 февраля, «Динамо» одержало волевую победу в контрольном матче с болгарским «Ботевом». В составе бело-голубых отличились Фёдор Смолов, Хорхе Карраскаль (с пенальти) и Александр Чупаёв.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 32 очка за 18 матчей.