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Стал известен состав «Динамо» на контрольный матч с корейским «Канвоном»

Стал известен состав «Динамо» на контрольный матч с корейским «Канвоном»
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В контрольном матче встретятся московское «Динамо» и южнокорейский «Канвон». Команды будут играть на стадионе «Регнум Кария Гольф энд Спа» в Белеке (Турция). Начало матча — в 16:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
04 февраля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо
Москва, Россия
1-й тайм
0 : 0
Канвон
Канвон, Южная Корея

Стартовый состав «Динамо»: Кудравец, Даса, Фернандес, Зайдензаль, Скопинцев, Лаксальт, Фомин, Бителло, Макаров, Чупаёв, Тюкавин.
Запасные: Шунин, Лещук, Окишор, Смелов, Исаев, Назаренко.

Вчера, 3 февраля, «Динамо» одержало волевую победу в контрольном матче с болгарским «Ботевом». В составе бело-голубых отличились Фёдор Смолов, Хорхе Карраскаль (с пенальти) и Александр Чупаёв.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 32 очка за 18 матчей.

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