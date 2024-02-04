Стал известен состав «Динамо» на контрольный матч с корейским «Канвоном»
Поделиться
В контрольном матче встретятся московское «Динамо» и южнокорейский «Канвон». Команды будут играть на стадионе «Регнум Кария Гольф энд Спа» в Белеке (Турция). Начало матча — в 16:00 по московскому времени.
Товарищеские матчи (клубы) - 2024
04 февраля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо
Москва, Россия
1-й тайм
0 : 0
Канвон
Канвон, Южная Корея
Стартовый состав «Динамо»: Кудравец, Даса, Фернандес, Зайдензаль, Скопинцев, Лаксальт, Фомин, Бителло, Макаров, Чупаёв, Тюкавин.
Запасные: Шунин, Лещук, Окишор, Смелов, Исаев, Назаренко.
Вчера, 3 февраля, «Динамо» одержало волевую победу в контрольном матче с болгарским «Ботевом». В составе бело-голубых отличились Фёдор Смолов, Хорхе Карраскаль (с пенальти) и Александр Чупаёв.
«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 32 очка за 18 матчей.
Комментарии
- 4 февраля 2024
-
16:06
-
16:04
-
16:04
-
15:48
-
15:44
-
15:29
-
15:26
-
15:22
-
15:20
-
15:18
-
15:06
-
15:00
-
14:51
-
14:46
-
14:42
-
14:36
-
14:31
-
14:30
-
14:30
-
14:10
-
14:10
-
14:07
-
14:06
-
14:00
-
14:00
-
13:46
-
13:43
-
13:33
-
13:30
-
13:28
-
13:20
-
13:15
-
13:12
-
12:55
-
12:50
Партнерский контент