«Динамо» сыграло вничью с южнокорейским «Канвоном» в товарищеском матче, отыгравшись с 0:2

Сегодня, 4 февраля, в товарищеском матче встречались московское «Динамо» и южнокорейский «Канвон». Команды играли на стадионе «Регнум Кария Гольф энд Спа» в Белеке (Турция). Матч начался в 16:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:2.
Уже на пятой минуте нападающий азиатской команды Минхёк Ян открыл счёт, а через три минуты его партнёр по команде Ли Сан Хон упрочил преимущество. На 18-й минуте Константин Тюкавин реализовал пенальти и отыграл один мяч. На 56-й минуте Егор Назаренко сделал счёт равным. При этом на 81-й минуте полузащитник Егор Смелов получил прямую красную карточку и оставил команду в меньшинстве.
На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 32 очка за 18 матчей.
- 4 февраля 2024
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