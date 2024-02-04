«Его нельзя называть предателем». Наумов — о переходе Торбинского из «Спартака» в «Локо»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов назвал экс-полузащитника Дмитрия Торбинского самым недооценённым футболистом железнодорожников и рассказал, как состоялся трансфер игрока из «Спартака».

«Самый недооценённый футболист в истории «Локомотива»? Вот я считал, что когда к нам из «Спартака» пришёл Дима Торбинский, то он был недооценён. У него было в «Спартаке» не всё хорошо. Хочу отметить, что при переходе дело было не в финансах, он даже не ставил вопрос о зарплате. Я его спрашивал, с чем связан скандал в «Спартаке», он сказал, что ему недоставало игрового времени, он попросил его увеличить, произошёл конфликт, из-за которого ему пришлось уйти. Это вообще интересный и своеобразный парень. Сейчас он живёт в Америке, у него своя школа.

У Торбинского была не очень большая зарплата в «Локомотиве», но через год работы я его пригласил и предложил зарплату повыше, причём солидно выше. Он был так удивлён и говорит: «Я же не просил. Зачем вы на это идёте?». Я ответил, что вижу работу, чего он добился, поэтому зарплата должна быть выше. Он так бился на поле, что мы диву давались, как он отдаётся футболу. Но травм непростых было много.

Считаю, Торбинского нельзя называть предателем, как делали это фанаты «Спартака». Нельзя было на него такой ярлык вешать. Болельщики не знают всей ситуации. Если бы Торбинский сам что-то говорил, но у него никакой корысти не было, просто хотел играть. Из «Локомотива» он потом попал в сборную России и забил победный гол Нидерландам на чемпионате Европы», — приводит слова Наумова Legalbet.

Дмитрий Торбинский перешёл из «Спартака» в «Локомотив» в январе 2008 года. Он завершил карьеру в красноярском «Енисее» в 2019 году. Сейчас бывшему футболисту 39 лет.