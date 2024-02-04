«В России нет клуба популярнее «Спартака». Массимо Каррера — о красно-белых

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, считает ли он красно-белый клуб самым популярным в России.

«Считаю ли я после работы в России, что «Спартак» — самый популярный клуб страны? Я всегда знал и считал, что в России нет клуба популярнее «Спартака». Так я и думаю до сих пор», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Напомним, Массимо Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Именно под руководством итальянского специалиста красно-белые в последний раз становились победителями Российской Премьер-Лиги — золото было завоёвано по итогам сезона-2016/2017. В предыдущий раз до того «Спартак» был чемпионом в 2001 году. Последним местом работы 59-летнего специалиста стал итальянский клуб «Бари».

В данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белые набрали 30 очков за 18 матчей чемпионата. Лидирует «Краснодар» — 38 очков за аналогичное количество игр.