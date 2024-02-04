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Стали известные возможные кандидаты на замену Мбаппе в «ПСЖ»

Стали известные возможные кандидаты на замену Мбаппе в «ПСЖ»
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Футбольный клуб «ПСЖ» уже начал поиски возможных кандидатов на замену звёздному нападающему команды Килиану Мбаппе, которого связывают с переходом в мадридский «Реал». Об этом сообщает Get French Football News.

По информации источника, Рафаэл Леау из «Милана» представляет особый интерес для действующих чемпионов Лиги 1, и их спортивный директор Луис Кампос уже предпринял конкретные шаги, чтобы попытаться подписать его летом. Отмечается, что «ПСЖ» – не единственный претендент на Леау. «Ньюкасл» также пытается убедить Леау подписать с ними контракт.

«ПСЖ» также хочет пригласить в команду нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда, который может стать долгосрочной целью для клуба.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что президент мадридского клуба Флорентино Перес уже сообщил тренерскому штабу, что Мбаппе присоединится к команде грядущим летом.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 29 голами и семью результативными передачами.

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