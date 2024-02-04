Кварацхелия принёс победу «Наполи» в матче Серии А с «Вероной»

Завершился матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Наполи» и «Верона». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Пиччинини. «» одержал победу со счётом 1:0.
На 72-й минуте счёт открыл защитник «Вероны» Диего Коппола с передачи Томаша Суслова. Через семь минут «Наполи» отыгрался усилиями нападающего Сириля Нгонжа. Ему ассистировал Йеспер Линдстрём. Победу хозяевам на 87-й минуте принёс нападающий Хвича Кварацхелия.
«Наполи» занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 35 очков после 22 матчей. «Верона» находится на 18-й строчке, заработав 18 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер» (54).
- 4 февраля 2024
-
19:09
-
19:08
-
19:02
-
18:58
-
18:58
-
18:55
-
18:53
-
18:46
-
18:45
-
18:44
-
18:42
-
18:40
-
18:33
-
18:32
-
18:24
-
18:23
-
18:20
-
18:11
-
18:10
-
18:08
-
17:52
-
17:50
-
17:50
-
17:45
-
17:36
-
17:36
-
17:34
-
17:23
-
17:20
-
17:15
-
17:12
-
17:12
-
17:00
-
16:58
-
16:52