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Кварацхелия принёс победу «Наполи» в матче Серии А с «Вероной»

Завершился матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Наполи» и «Верона». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Пиччинини. «» одержал победу со счётом 1:0.

На 72-й минуте счёт открыл защитник «Вероны» Диего Коппола с передачи Томаша Суслова. Через семь минут «Наполи» отыгрался усилиями нападающего Сириля Нгонжа. Ему ассистировал Йеспер Линдстрём. Победу хозяевам на 87-й минуте принёс нападающий Хвича Кварацхелия.

«Наполи» занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 35 очков после 22 матчей. «Верона» находится на 18-й строчке, заработав 18 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер» (54).