Жена Тьяго Силвы: это время для изменений. Если ты будешь ждать дальше, то будет поздно

Изабелла Силва, которая является женой защитника «Челси» Тьяго Силвы, после матча 23-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (2:4) заявила, что пришло время для изменений.

«Это время для изменений. Если ты будешь ждать дальше, то будет поздно», — написала Силва в соцсети Х (ранее Twitter).

Тьяго Силве уже 39 лет и в таком возрасте в нынешнем сезоне бразилец сыграл за «Челси» 27 матчей во всех турнирах, где отметился тремя забитыми мячами.

На данный момент после 22 сыгранных матчей английской Премьер-лиги «Челси» располагается на 10-м месте с 31 очком. При этом «аристократы» прошли в финал Кубка английской лиги, где 25 февраля встретятся с «Ливерпулем». «Челси» также продолжает участвовать в Кубке Англии, где на стадии четвёртого раунда 7 февраля должен сыграть с «Астон Виллой».