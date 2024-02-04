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Суд над Дани Алвесом, который был обвинён в изнасиловании, состоится 5 февраля

Суд над Дани Алвесом, который был обвинён в изнасиловании, состоится 5 февраля
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Суд над бывшим футболистом «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвесом, который был обвинён в изнасиловании, состоится 5 февраля, сообщает Relevo.

По информации источника, суд Барселоны зарезервировал три заседания, с 5 по 7 февраля, для вынесения приговора футболисту. Прокуратура требует приговорить футболиста к девяти годам тюремного заключения и выплате компенсации в размере € 150 тыс. потерпевшей. Однако ходатайство, поданное жертвой, повысило срок тюремного заключения до 12 лет.

Напомним, в январе Дани Алвесу выдвинули обвинения в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе «Саттон» в Барселоне. Именно поэтому бывшему футболисту грозит 12 лет заключения, при этом Алвес находится под стражей в каталонской тюрьме с 20 января 2023 года.

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