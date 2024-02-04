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Агент Магкеева прокомментировал информацию об отказе игрока продлить контракт с «Локо»

Агент Магкеева прокомментировал информацию об отказе игрока продлить контракт с «Локо»
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Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника московского «Локомотива» Станислава Магкеева, отреагировал на информацию от спортивного директора железнодорожников Дмитрия Ульянова о том, что его клиент отказался от нового контракта с клубом.

«Для Станислава сейчас самое главное — набрать форму к возобновлению чемпионата и пробиться в состав. Мыслей по поводу будущего пока никаких нет», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, 24-летний Станислав Магкеев получил травму в матче 26-го тура чемпионата России сезона-2022/2023 с «Сочи» (3:0). Он был заменён на 35-й минуте. Врачи диагностировали у защитника разрыв крестообразной связки колена. Действующее соглашении Магкеева с московским клубом действует до конца этого сезона.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний защитник не провёл ни одного матча за московский клуб. «Локомотив» в данный момент занимает четвёртое место в таблице РПЛ, набрав 31 очко после 18 матчей чемпионата.

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