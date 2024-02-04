Грубая ошибка Алисона и ван Дейка, из-за которой «Ливерпуль» проиграл «Арсеналу»

Сегодня, 4 февраля, проходил матч 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Арсенал» и «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. «Арсенал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 3:1. Решающий гол «Арсенала» при счёте 1:1 был забит после грубой ошибки вратаря мерсисайдцев Алисона Бекера и защитника Вирджила ван Дейка.

Ошибка Алисона и ван Дейка Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот с трансляции

Фото: Скриншот с трансляции

Полное ВИДЕО гола Мартинелли

Права на видео принадлежат PREMIER LEAGUE

На 67-й минуте счёт во встрече был равным — 1:1, но после безобидного заброса защитника «Арсенала» в сторону ворот «Ливерпуля» Алисон вместе с ван Дейком не смогли разобраться, кто из них подберёт мяч, допустив грубую ошибку. По итогу мяч не достался ни одному из них, оба игрока «Ливерпуля» проскочили мимо мяча. Вингер «Арсенала» Габриэл Мартинелли воспользовался данной ошибкой и спокойно закатил мяч в пустые ворота гостей, а счёт во встрече стал 2:1 в пользу «канониров».

После результата данного матча «Арсенал» набрал 49 очков и поднялся на второе место в таблице АПЛ, обойдя «Манчестер Сити», у которого 46 очков за 21 игру. «Ливерпуль» же остался на первой строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 51 очко за 23 игры.