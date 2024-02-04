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«Это странно». Юрген Клопп высказался о поражении «Ливерпуля» от «Арсенала» в АПЛ

«Это странно». Юрген Клопп высказался о поражении «Ливерпуля» от «Арсенала» в АПЛ
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение своей команды в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (1:3).

«В целом можно признать, что «Арсенал» сегодня заслужил три очка. Обстоятельства были немного странными. Наш гол в сегодняшней игре был похож на тот, который мы забили им в матче Кубка. В кубковом матче у нас было ещё больше шансов.

Мы забили гол перед перерывом, не нанеся при этом ни одного удара в створ — это немного странно. Сегодня нам пришлось адаптироваться во многих моментах.

Мы смогли найти нашу игру по ходу матча. У нас были моменты, когда мы были близки к победе, а затем случился второй тайм», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Англия - Премьер-лига . 23-й тур
04 февраля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
3 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Сака – 14'     1:1 Магальянс – 45+3'     2:1 Мартинелли – 67'     3:1 Троссард – 90+2'    
Удаления: нет / Конате – 88'

Напомним, после результата этого матча «Арсенал» набрал 49 очков за 23 матча и поднялся на второе место в таблице АПЛ, обойдя «Манчестер Сити», у которого 46 очков за 21 игру. «Ливерпуль» же остался на первой строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 51 очко за 23 игры.

Таблица АПЛ
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