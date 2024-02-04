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«ПСЖ» отказался от идеи покупки нападающего «Манчестер Юнайтед» Рашфорда

«ПСЖ» отказался от идеи покупки нападающего «Манчестер Юнайтед» Рашфорда
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Французский «ПСЖ» отказался от идеи покупки нападающего английского «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда, сообщает журналист Джейсон Бёрт в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что парижский клуб рассматривает Рашфорда и футболиста «Милана» Рафаэля Леау в качестве замен Килиану Мбаппе, который уходит в мадридский «Реал».

Напомним, Мбаппе запрашивает у «сливочных» зарплату € 70 млн в год, которая будет выплачиваться в течение пятилетнего срока действия контракта. Кроме того, форвард хочет € 100–125 млн плюс премиальные для матери Мбаппе, которая является его футбольным агентом. В нынешнем сезоне Килиан сыграл 27 матчей с учётом всех соревнований, забил 28 мячей и записал на свой счёт шесть результативных передач.

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