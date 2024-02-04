Эдуард Мор: Миранчук в матче с «Лацио» выглядел очень мощно

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор заявил, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в матче 23-го тура итальянской Серии А с «Лацио» (3:1) выглядел очень мощно.

«Аталанта» была сильнее «Лацио» практически во всех аспектах. Порадовала игра Миранчука. Было видно, что в некоторых моментах он играет с запасом. Ему доверяют стандарты. Он выглядел очень мощно, на нём фолили, а он отдавал передачи», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

Напомним, ранее Opta Sports сообщил, что Миранчук является лучшим созидателем Серии А в 2024 году. Миранчук отдал 21 передачу под удар в 2024 году. Ближайшими преследователями по этому показателю являются Рафаэл Леау из «Милана» (15 передач) и Шарль Де Кетеларе, который является одноклубником Миранчука (14 передач).