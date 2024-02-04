«Манчестер Юнайтед» разнёс соперника в АПЛ. Но в такой день иначе и быть не могло

«Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм» встретились в матче 23-го тура АПЛ. Игра завершилась убедительной по счёту победой хозяев.

Перед матчем на стадионе «Олд Траффорд» почтили членов «Манчестер Юнайтед», которые погибли в мюнхенской авиакатастрофе. 6 февраля 1958 года самолёт с игроками, тренерами, журналистами и болельщиками разбился после третьей попытки взлёта в аэропорту Мюнхена. На борту находились 44 человека, 23 их них погибли, 19 получили ранения. Траурная страница в истории «Манчестер Юнайтед».

Эрик тен Хаг и Дэвид Мойес вышли на поле с венками, которые положили около центральной линии. А болельщики на трибунах развернули полотно с надписью We’ll never die («Мы никогда не умрём»). В такой день «МЮ» не имел права разочаровать фанатов.

Но первый момент в матче возник у ворот Андре Онана. Камерунский голкипер с огромным трудом вытащил мяч после удара Томаша Соучека и рикошета от Найефа Агера. Защитники «МЮ» позволили чеху спокойно выиграть верховое единоборство после углового, а Каземиро едва не «привёз» пенальти. Бразилец опасно хватал сзади Агера — при определённом раскладе судья мог увидеть здесь нарушение.

«МЮ» ответил через пять минут. Бруну Фернандеш красиво подкрутил мяч в дальний угол, но Альфонс Ареола в прыжке перевёл его на угловой. Но чуть позже французский вратарь оказался бессилен после удара Расмуса Хойлунда. Нападающий «МЮ» одним движением убрал сразу двух игроков «Вест Хэма», а потом вонзил мяч в дальний угол. И, кстати, оригинально отпраздновал. Датчанин схватил ногу и сымитировал игру на гитаре.

Расмус Хойлунд забил в четвёртом матче подряд Фото: Michael Regan/Getty Images

К слову, Хойлунд забил в четвёртом матче АПЛ подряд. А до этого не отмечался голами в чемпионате на протяжении 14 игр. С другой стороны, у Расмуса пять голов в Лиге чемпионов, но оттуда его команда уже вылетела. При этом больше Хойлунда в этом розыгрыше АПЛ среди игроков «МЮ» забивали только Скотт Матоминей (шесть голов) и Маркус Рашфорд (пять). Расмус, в свою очередь, стал самым молодым футболистом «Ман Юнайтед», который забил в четырёх матчах АПЛ подряд.

Любопытно, что к перерыву хозяева наиграли всего на показатель 0,15 по ожидаемым голам, а у соперника эта цифра была более внушительной — 1.02. При этом лондонцы нанесли 12 ударов (два — в створ), а манкунианцы — всего четыре (три — в створ). «МЮ» владел мячом 54% игрового времени, хотя в середине тайма этот показатель составлял 69%.

«МЮ» потребовалось всего четыре минуты после перерыва, чтобы укрепить преимущество. Правда, в этом эпизоде хозяевам откровенно повезло. Мяч после удара Алехандро Гарначо срикошетил от Агера и влетел в сетку мимо ошеломлённого Лукаша Фабианьского. 38-летний польский вратарь появился на поле в перерыве — по всей видимости, Ареола получил повреждение. А Гарначо отпраздновал гол, присев на рекламный щит.

Футболисты «МЮ» празднуют второй гол Фото: Clive Brunskill/Getty Images

А потом появились грустные для болельщиков «МЮ» новости. Защитник Лисандро Мартинес получил травму в единоборстве с соперником. Аргентинец сразу схватился за колено, но через пару минут вернулся на поле. Правда, ненадолго. В итоге тен Хагу пришлось менять защитника. Кстати, в этом сезоне Мартинес отыграл всего восемь матчей в АПЛ, поскольку пропустил длительное время из-за травмы колена.

Лисандро Мартинес не доиграл матч из-за травмы колена Фото: Michael Regan/Getty Images

На последних минутах хозяева накрыли соперника на чужой половине поля и разогнали быструю атаку. Хойлунд отдал на Гарначо, а тот покатил в дальний угол — 3:0. «МЮ» одержал вторую победу подряд и обошёл «Вест Хэм» в таблице АПЛ. Сейчас команда тен Хага располагается на шестой строчке, но отставание от топ-4 составляет восемь очков. При этом «МЮ» проиграл сопернику по ожидаемым голам (0,81 против 1,56) и нанёс существенно меньше ударов (12 против 22).