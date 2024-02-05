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Поражение от «Интера» стало для «Ювентуса» первым с сентября 2023 года

Поражение от «Интера» стало для «Ювентуса» первым с сентября 2023 года
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Вчера, 4 февраля, «Интер» обыграл «Ювентус» в матче 23-го тура чемпионата Италии. Встреча на стадионе «Сан-Сиро» завершилась со счётом 1:0.

Таким образом, команда Аллегри проиграла впервые с сентября 2022 года, прервал 17-матчевую серию без поражений в Серии А (13 побед и 4 ничьи). Последний раз «Ювентус» проигрывал в 5-м туре «Сассуоло» (2:4).

«Интер» в свою очередь продлил свою серию без поражений до 16 матчей (13 побед и 3 ничьи). Команда Индзаги также последний раз проигрывала «Сассуоло» в сентябре (1:2).

После 23 туров «Ювентус» занимает второе место в Серии А с 53 очками. Лидирует в чемпионате «Интер» (57 очков).

Следующий матч «чёрно-белые» проведут с «Удинезе». Игра состоится 12 февраля на «Стадионе «Альянц – Ювентус» в 22:45 по мск.

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