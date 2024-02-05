Индзаги высказался о победе «Интера» в матче с «Ювентусом»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу своей команды в матче с «Ювентусом» (1:0).

«Мы заслужили эту важную победу, вся команда хотела этого. Мы контролировали игру и довольны тем, что увидели на поле. Впрочем, говорить о скудетто ещё рано, впереди длинный путь. «Ювентус» и «Милан» не сдадутся просто так.

Щенсны сделал несколько невероятных спасений, но я видел, что моя команда сконцентрирована, мы позволили сопернику провести лишь одну контратаку за весь матч. Парни отлично поработали в последние семь месяцев, нужно продолжать в том же духе», — приводит слова Индзаги DAZN.

«Интер» занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 57 очков после 22 матчей. «Ювентус» находится на второй строчке, заработав 53 очка после 23 игр.

«Интер» обыграл «Наполи» и стал обладателем Суперкубка Италии: