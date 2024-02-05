Нападащий «МЮ» Хойлунд неуважительно высказался о Холанде и Винисиусе

Нападающий «МЮ» Расмус Хойлунд после матча 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались его клуб и «Вест Хэм Юнайтед» странным образом высказался об именитых игроках — вингере «Реала» Винисиусе Жуниоре и форварде «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде.

После окончания данного матча у его партнёра по команде Алехандро Гарначо репортёр брал интервью, спросив: «Наконец-то вы оказались на одном уровне с такими громкими именами, как Винисиус Жуниор и Эрлинг Холанд. Как ощущения?» Стоящий рядом Хойлунд, не дав ответить своему товарищу, задал встречный вопрос журналисту: «Извините, а кто это такие?», — цитирует слова футболиста аккаунт Mist в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, «МЮ» разгромил «Вест Хэм» со счётом 3:0. Гарначо записал в свой актив дубль, а Хойлунд отметился одним голом.