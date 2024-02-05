Облак: в каждой игре этого сезона с «Реалом» мы выкладывались по максимуму и были хороши

Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак после матча 23-го тура испанской Примеры с «Реалом» (1:1) высказался о большом количестве встреч между клубами в нынешнем сезоне. В сезоне-2023/2024 команды сыграли между собой уже четыре игры во всех турнирах, в двух из которых сильнее становились «матрасники», один раз победу одержал «Реал», а последний матч завершился вничью.

«Мы уже сыграли четыре матча, и если мы хорошо выступим в Лиге чемпионов, то, возможно, сыграем с ними ещё раз. Я думаю, мы всегда хорошо противостоим им, им нелегко и некомфортно играть против нас, и мы делаем всё возможное, чтобы победить их.

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Мы знаем, какие у них игроки, каковы их амбиции, и мы делаем всё, что в наших силах, чтобы попытаться победить их, и правда в том, что в каждой игре этого сезона мы выкладывались по максимуму и были хороши», — приводит слова Облака Marca.

Напомним, 4 февраля состоялся матч 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридские «Реал» и «Атлетико». «Сливочные» сыграли вничью с подопечными Диего Симеоне со счётом 1:1.

«Реал» набрал 58 очков за 23 матча и занимает первое место в таблице. «Атлетико» же после аналогичного количества матчей в Ла Лиге заработал 48 очков и расположился на четвёртой строчке.