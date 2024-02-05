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Клопп — о травме Собослаи: Дом почувствовал дискомфорт в районе задней поверхности бедра

Клопп — о травме Собослаи: Дом почувствовал дискомфорт в районе задней поверхности бедра
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что полузащитник его команды Доминик Собослаи получил рецидив травмы задней поверхности бедра.

«Дом что-то почувствовал в той области, где раньше у него была травма (задняя поверхность бедра. — Прим. «Чемпионата»). Шансов сыграть с «Арсеналом» у него не было. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

22-летний Собослаи перебрался в «Ливерпуль» минувшим летом из «РБ Лейпциг». В нынешнем сезоне венгерский хавбек провёл 20 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил два гола и сделал две результативные передачи. «Ливерпуль» накануне проиграл «Арсеналу» (1:3) в матче 23-го тура АПЛ, но остался на первом месте (51 очко) в таблице. В следующем матче внутреннего первенства «красные» сыграют с «Бёрнли». Игра состоится 10 февраля.

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