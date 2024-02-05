«Локомотив» поздравил с днём рождения Мануэла Фернандеша и Ведрана Чорлуку

Пресс-служба футбольного клуба «Локомотив» поздравила с днём рождения бывших игроков железнодорожников Ведрана Чорлуку и Мануэла Фернандеша.

«Сегодня отмечают день рождения два наших поистине легендарных легионера — Мануэл Фернандеш и Ведран Чорлука. И Ману, и Чарли исполнилось по 38 лет. Мы от всех души поздравляем именинников, желаем крепкого здоровья и всегда рады видеть в Черкизово!» — гласит сообщение «Локомотива», опубликованное в телеграм-канале.

Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2015 по 2019 год. Вместе с железнодорожниками португальский хавбек становился чемпионом России и трёхкратным обладателем Кубка страны. Чорлука играл за красно-зелёных с 2012 по 2021 год. Хорват помог «Локомотиву» выиграть чемпионский титул, а также побеждал в Кубке (четыре раза) и Суперкубке страны.