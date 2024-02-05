Жоржиньо: «Арсенал» заслужил победу над «Ливерпулем»

Бразильский полузащитник «Арсенала» Жоржиньо высказался по итогам матча 23-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (3:1).

«Это был особенный вечер. Мы чувствовали поддержку наших болельщиков и провели потрясающий матч. Мы знали, что должны будем превзойти соперника во всём, потому что «Ливерпуль» является отличной командой. Полагаю, мы заслужили эту победу», — приводит слова Жоржиньо Arsenal Buzz в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, накануне, 4 февраля, «Арсенал» на домашней арене добился победы над лидирующим в турнирной таблице АПЛ «Ливерпулем». Теперь команда Микеля Артеты занимает второе место, набрав 49 очков. У располагающегося на третьей строчке таблицы «Манчестер Сити» 46 очков, но «горожане» имеют две игры в запасе.