Игрок «Рубина» Тесленко: думаю, «Зенит» станет чемпионом

Футболист «Рубина» Егор Тесленко рассказал, что поддерживал бы «Кубань», если бы она выступала в Российской Премьер-Лиге. Также игрок спрогнозировал итоги чемпионской гонки в РПЛ сезона-2023/2024.

«Болею ли я за «Краснодар»? Это мой регион. Но если бы сейчас в Премьер-Лиге выступала «Кубань», то да, я бы переживал. Потому что я её воспитанник. Но болеть за «Краснодар»? Нет.

На кого ставлю в чемпионской гонке между «Краснодаром» и «Зенитом»? Я думаю, «Зенит» станет чемпионом», — приводит слова Тесленко «Татар-информ».

Напомним, «Краснодар» ушёл на зимний перерыв в сезоне, занимая первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Действующий чемпион — «Зенит» — занимает вторую строчку в таблице.