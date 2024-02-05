«Зенит» — «Аль-Духаиль»: Клаудиньо открыл счёт в матче

В эти минуты идёт матч Кубка равноправия, в котором встречаются российский «Зенит» и катарский «Аль-Духаиль». Команды играют на стадионе «Джассим Бин Хамад» в Дохе, Катар. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу «Зенита».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На девятой минуте счёт открыл полузащитник сине-бело-голубых Клаудиньо.

Напомним, 1 февраля в рамках первого матча Кубка равноправия китайский «Шанхай Шэньхуа» под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого обыграл «Аль-Духаиль» со счётом 1:0.

«Аль-Духаиль» проводит не лучший сезон в чемпионате Катара. Он располагается на шестой строчке в турнирной таблице первенства. «Красные рыцари» набрали всего 17 очков в 12 встречах, выиграв пять матчей и в стольких же уступив. Команда потерпела поражения в четырёх последних официальных встречах подряд, с учётом кубковой игры.