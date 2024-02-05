Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о своём главном козыре в матчах со «Спартаком».

«Когда в «Спартаке» играют Цымбаларь, Титов, Аленичев, они же более квалифицированные. Значит, нам нужно быть более жёсткими, настырными. Наверное, мы должны по-футбольному провоцировать. Тогда у нас появляются козыри, чтобы победить их.

Настрой — один из козырей «Локомотива» был всегда. И это был один из моих козырей тренерской профессии. Максимальная самоотдача. Игроки должны её демонстрировать. Раз вышли на футбольное поле, там большая аудитория болельщиков. Игроки должны быть агрессивные в пределах правил. И это моя тренерская обязанность, чтобы они были подготовлены к этой агрессии», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Под руководством Юрия Сёмина «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок страны, три раза побеждал в матче за Суперкубок. Кроме того, за время тренерской карьеры Юрий Сёмин успел поработать с такими командами, как «Ростов», «Анжи», «Мордовия», «Габала», киевское «Динамо», «Кубань», «Памир» и московское «Динамо».

Также Сёмин возглавлял сборные России и Новой Зеландии по футболу. Отметим, что сейчас главным тренером «Локомотива» является Михаил Галактионов. После 18 туров нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги железнодорожники располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем матче внутреннего первенства «Локомотив» сыграет с «Динамо» на выезде. Игра состоится в начале марта.